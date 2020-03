Rapper Djonga lança música 'Oto Patamá' e homenageia Bruno Henrique: 'Seja protagonista da sua história'

Rio - A internet ficou em chamas nesta sexta-feira com o lançamento do novo disco do rapper Djonga, que lançou o quarto trabalho de sua meteórica carreira, ostentando o status de um dos maiores da cena do rap brasileiro. E teve um certo craque do Flamengo que foi homenageado pelo cantor.

Na terceira faixa do disco, o rapper lançou a música 'Oto Patamá' e citou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, na letra da canção, fazendo uma analogia do início do jogador nos campos da várzea.



Confira o trecho:



- Seja protagonista da sua história

Pega a folha e muda o roteiro

Minha gente cruzou o mar a força com mão branca

Cruzei voando com a força da minha palavra

Nós só é bom no campo igual Bruno Henrique

Porque lembra dos tempo na várzea -



O termo 'Oto Patamá' viralizou entre a torcida em 2019. Na ocasião, Bruno Henrique, sempre carismático, afirmou logo após o empate em 4 a 4 entre Flamengo e Vasco que o Rubro-Negro estava em outro patamar pela fase da equipe.