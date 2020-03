Campeonato Inglês tem acordo para que o Liverpool seja campeão, afirma jornal britânico

Rio - O Liverpool deve conquistar mais um título do Campeonato Inglês. O 'Telegraph' afirma que os clubes da Inglaterra estão dispostos a terminarem a temporada e que os comandados de Klopp venceriam o campeonato, mesmo faltando nove partidas para o fim.



No momento, a Liga Inglesa foi interrompida até 4 de abril. No entanto, os dirigentes não estão convencidos de que é apropriado dar continuidade à competição. Uma das opções que está sendo considerada é terminar a temporada como está agora. No topo não haveria reivindicações. Os Reds estão 25 pontos à frente do City e só precisariam de duas vitórias para garantir o título.



Porém, há dificuldades na parte inferior da classificação. Cinco equipes estão disputando o rebaixamento: Norwich, Aston Villa, Bournemouth, Watford e West Ham. Estes últimos três estão empatados com 27 pontos.



Uma solução encontrada seria não rebaixar nenhum time. Além disso, também é proposto que dois clubes subam de divisão (Leeds e West Brom) e a Premier League fique com 22 equipes.