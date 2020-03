Flamengo anuncia transmissão ao vivo contra a Portuguesa para todo o Brasil

O Flamengo e o Grupo Globo, tendo em vista a realização dos jogos de futebol com os portões fechados, deixaram de lado as negociações contratuais envolvendo o Campeonato Carioca e buscaram uma solução que possibilitasse que os torcedores pudessem acompanhar o jogo em suas casas. pic.twitter.com/3mNheYoyM2 — Flamengo (@Flamengo) March 14, 2020

Rio - A partida entre Flamengo e Portuguesa terá transmissão ao vivo. Apesar de não ter chegado a um acordo com a Globo e com os portões do Maracanã fechados por conta do coronavírus, os torcedores vão poder acompanhar o jogo válido pela terceira rodada da Taça Rio. No começo da tarde desta sexta-feira, o clube anunciou que o jogo será transmitido do canal oficial do Flamengo/FlaTV.