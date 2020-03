Federação de Remo do Rio adia 56ª Regata Remo do Futuro por causa do coronavírus

Rio - A Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro acaba de anunciar o adiamento da realização da 56ª edição da Regata Remo do Futuro, que aconteceria neste domingo (15), a partir das 8h30m, no Estádio de Remo da Lagoa, seguindo recomendação do Governo Estado do Rio de Janeiro de cancelamento de eventos na cidade.



A competição tem como objetivo principal encontrar novos talentos e futuros medalhistas mundiais e olímpicos, meninos e meninas, a partir de 12 anos de idade, que tenham aptidão para o esporte e, desse modo, recebam treinamento específico para se tornarem vencedores.



O presidente da FRERJ, Paulo Carvalho, ressalta que a doença é extremamente contagiosa e, apesar da Regata Remo do Futuro ser realizada ao ar livre, sem aglomeração, os participantes acabam tendo contato nas garagens dos barcos e no pódio, quando vão receber as medalhas.



- Essa doença se espalha em uma progressão assustadora, é exponencial e eu não vou arriscar a vida de ninguém. É uma regata para iniciantes, alunos das escolinhas de remo dos clubes. Não vou colocar a vida dessas crianças em risco. Em breve, vamos anunciar a nova data de realização desta regata – afirma Paulo Carvalho