Sindicato quer paralisar o Carioca devido ao coronavírus: 'Atletas não vivem em um mundo à parte'

"Entramos em contato com eles após a decisão de tirarem o público dos estádios. Os capitães das equipes manifestaram uma preocupação grande com a rotina que envolve o Estadual. Por mais que não haja presença de torcedores, cada partida envolve em torno de 50 pessoas, considerando jogadores, comissão técnica, imprensa... Além disto, há deslocamentos, trânsito do hotel para o estádio. Por isto, a partir de segunda-feira, vou protocolar à Ferj e à CBF o ofício com o pedido do adiamento da competição", disse, ao LANCE!.



Sampaio aponta as preocupações que mais chamaram sua atenção entre as reivindicações dos capitães. O meia Everton Ribeiro, do Flamengo, o zagueiro Leandro Castan, do Vasco, o meia Nenê, do Fluminense, e o zagueiro Joel Carli, do Botafogo, foram alguns dos jogadores se manifestaram em relação ao prosseguimento do Campeonato Carioca.



"Há preocupação com o trânsito, o possível risco de contágio e até de contaminar alguém da família com o coronavírus. Afinal, a doença pode ser transmitida às esposas e até a filhos e pais deles que, dependendo da idade, são o grupo mais suscetível em meio à pandemia. Por mais que o atleta tenha vigor físico, o que garante uma boa imunidade, não quer dizer que ele está completamente a salvo. A prova disto é o que vemos lá fora", declarou.



O presidente da Saferj lamentou a declaração de Wilson Witzel. Perguntado na última sexta-feira sobre a determinação de que jogos do Estadual aconteçam com portões o governador do Rio de Janeiro afirmou que "o contágio é entre atletas, aí o risco é deles".



"Foi muito infeliz. Só serviu para mostrar que muita gente acha que os jogadores vivem em um mundo à parte. Não podemos pensar desta maneira, lidando com crises mundiais do jeitinho brasileiro! Por mais que eu entenda que a paralisação do Carioca vá afetar o calendário nacional, temos de parar de ver tudo por uma questão econômica e política", afirmou Alfredo Sampaio, enumerando:



"Os dirigentes têm de parar de pensar que jogadores e comissão técnica não são afetados por nenhum problema no mundo. Muitas comissões técnicas têm, por exemplo, roupeiros idosos, que estão há muito tempo em um clube. E o risco dele ser contaminado com o coronavírus e contagiar os outros integrantes? Temos o exemplo do Campeonato Gaúcho, no qual o Grêmio jogará amanhã (domingo) no Rio Grande do Sul com portões fechados às 11h, e a previsão do tempo é de 38 graus. Há uma falta de coerência muito grande no trato com os atletas", completou.



Sampaio detalhou os próximos passos em relação à busca por prevenção entre os jogadores.



"Infelizmente, não devemos ter uma resposta a tempo de paralisar a competição já neste fim de semana. Mas, com o envio do ofício à CBF e à Ferj na segunda-feira, será uma primeira tentativa nossa. Os jogadores estão preocupados não só com a rotina de Estadual, mas também com a Copa do Brasil. Afinal, há o trânsito em aeroportos, aviões, hotéis. Vamos tentar, por mais que a gente saiba que será desafiador mudar a rotina do calendário", afirmou.