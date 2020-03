CBF recebe pedido de adiamento das competições de base por conta do coronavírus

Rio - Com a eminência do Covid-19, o novo coronavírus, a CBF já antedeu parcialmente à recomendação do Ministério da Saúde em relação aos cancelamentos, adiamentos e a proibição do público nas partidas do futebol brasileiro. No entanto, a entidade vem recebendo pedidos de alguns clubes para analisar sua posição diante as competições de base. As informações são do "Globoesporte.com".

Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco, Internacional Grêmio, Cruzeiro, Sport e Bahia são integrantes do Movimento de Formação do Futebol de Base (MFFB), cujo presidente é Eduardo Freeland, do Flamengo. Esses clubes iniciaram ações para pedir o adiamento o Brasileiro sub-17 e Copa do Brasil sub-20, cujo possuem rodadas previstas para a próxima terça e quinta-feira.

Médicos dos clubes alertam o perigo que caso qualquer jogador contraia a doença a chance de controlar é mínima. "Se um pegar, quase impossível controlar".

O assunto está em discussão em um memorando que será enviado para a CBF. A entidade prometeu avaliar o caso.