Paris Saint-Germain pode liberar Neymar na próxima janela de transferências

Paris, França - O Paris Saint-Germain já está começando a pensar na próxima temporada e pode perder um de seus principais jogadores. Segundo a 'ESPN', o clube francês aceita vencer Neymar na janela de transferências de verão. O canal ainda informa que Leonardo, diretor do clube parisiense, estipulou o valor de 150 milhões de euros para vender o astro (R$ 786,1 milhões na cotação atual).



De acordo com a informação, o camisa 10 do PSG ainda deseja mudar de ares, já que no início da temporada a negociação com o Barcelona não foi para frente e ele teve que permanecer na França. O clube espanhol, novamente, seria o principal interessado.



Na contramão disso, Leonardo também assegurou que não irá vender o atacante Kylian Mbappé. O diretor considera o francês como "intransferível" e não medirá esforços para manter a joia de 21 anos. Um dos principais interessados no jogador seria o Real Madrid.



Neymar e Mbappé fazem grande temporada e são os dois maiores destaques do PSG. O brasileiro tem 22 jogos, com 18 gols e 10 assistências enquanto o francês atuou 33 vezes, balançou as redes em 30 oportunidades e deu 17 passes.