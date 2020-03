Clube espanhol comunica que cinco pessoas do clube estão com coronavírus

Conforme informou mais cedo em seu Instagram, o zagueiro Ezequiel Garay é um dos que o teste deu positivo para o coronavírus. Ele afirmou que 'está bem e que seguirá as autoridades sanitárias' . O argentino foi o primeiro caso de infectados no Campeonato Espanhol.O Valencia CF relata que cinco casos positivos do coronavírus COVID-19 foram detectados por treinadores e jogadores da equipe principal. Todos estão em suas casas com boa saúde e com medidas de isolamento. Além das informações que fornecerá nas próximas horas, o Clube reitera seu apoio às autoridades de saúde na campanha de conscientização social para que toda a população fique em casa e continue com todas as medidas de higiene e prevenção já publicado.Da mesma forma, o Valencia CF reforça a confiança em nosso sistema de saúde e nas recomendações do Ministério da Saúde para os casos leves de infecção por coronavírus isolados em casa. Lembramos que o número de telefone para atendimento ao coronavírus na Comunidade Valenciana é 900300555. Estamos confiantes de que, com solidariedade, responsabilidade e grande incentivo, seremos capazes de superar essa pandemia. Amunt València.