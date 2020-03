Cristiano Ronaldo transformará seus hotéis em hospitais para pacientes do COVID-19

Ilha da Madeira - Mais uma grande atitude de Cristiano Ronaldo. Em meio à pandemia de coronavírus, o craque da Juventus cederá seus hotéis em Portugal para que possam ser tratados os pacientes que estão infectados, segundo o 'MARCA'. O custo do processo será bancado integralmente pelo jogador, inclusive o salário dos profissionais de saúde que cuidarão dessas pessoas.



O jogador que é cinco vezes melhor do mundo está em quarentena em sua casa na Ilha da Madeira, seguindo o protocolo adotado pela Juventus após a confirmação do coronavírus no zagueiro Daniele Rugani.



Portugal já registrou até este sábado 169 casos de COVID-19 e cerca de 1704 casos suspeitos. A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que o país vai entrar 'numa fase de crescimento exponencial da epidemia'.



Cristiano Ronaldo ainda não se pronunciou oficialmente sobre a informação veiculada pelo jornal espanhol, mas postou um texto em seu Instagram falando sobre o coronavírus.









