Jornal português desmente que Cristiano Ronaldo transformará hotéis em hospitais

Rio - Após o 'MARCA' dar a informação de que Cristiano Ronaldo transformaria seus hotéis em Portugal em hospitais para infectados pelo coronavírus, o 'O Observador' desmentiu essa hipótese na manhã deste domingo. O jornal português checou com fontes próximas do craque português e comprovou que o que foi postado pelos espanhóis não é verídico.As especulações surgiram de um post de Edgar Caires, ex-marido da irmã de Cristiano. Em sua conta no Instagram, compartilhou uma imagem da 'Arena Desportiva', que noticiava o plano do craque.Na página do 'Arena Desportiva' no Facebook, havia um esclarecimento. Paula Carvalho, presidente da associação sem fins lucrativos 'Essência Humana', lamentou que havia sido induzida ao erro.Ontem foi publicada uma notícia na nossa página sobre o Cristiano Ronaldo transformar os seus hotéis em hospitais para ajudar nesta luta de todos contra o CORONAVÍRUS!A informação circulava já em várias páginas de Facebook, mas o que nos levou a publicar foi ter sido publicada pela Paula Carvalho, uma pessoa pela qual temos uma grande estima e consideração, sendo Presidente da Associação, sem fins lucrativos, Essência Humana! De imediato tentamos contatar pessoas ligadas ao Cristiano para confirmar, mas não conseguimos! Como o Cristiano já nos habituou a grandes gestos, e devido ao que já referimos anteriormente decidimos partilhar esta informação!A bem da VERDADE, recebemos entretanto uma MENSAGEM da Paula Carvalho, a dizer que foi induzida em erro por outras pessoas, tendo nós retirado de imediato a informação da Página! Fomos nós também induzidos em erro!PEDIMOS AS MAIS SINCERAS DESCULPAS A TODOS OS NOSSOS SEGUIDORES!Aproveitamos ainda para APELAR A TODOS OS NOSSOS SEGUIDORES para CUMPRIREM TODAS AS INDICAÇÕES DADAS PELA DGS! Vivemos um período muito complicado, mas JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES!