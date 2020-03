Coronavírus: Jogadores do Grêmio entram em campo com máscara em forma de protesto

Porto Alegre - Com a eminência do Covid-19, o novo coronavírus, o Grêmio pede a paralisação do Campeonato Gaúcho. Na partida deste domingo diante do São Luiz-RS, os jogadores do Tricolor Gaúcho entraram em campo usando máscaras em forma de protesto.

A diretoria do Imortal se posicionou contra a FGF (Federação Gaúcha de Futebol), que manteve a terceira rodada do estadual, no entanto com os portões fechados.

"Essa manifestação dos atletas entrarem de máscara deixa implícito nosso apoio de que o campeonato precisa ser paralisado para as coisas ficarem claras. Os países que estão controlando a situação são aqueles que tomaram atitudes duras. Temos que priorizar a vida", disse Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio.

No Rio Grande do Sul já são sete casos da doença confirmados. Cinco em Porto Alegre, um em Caxias do Sul e outro em Campo Bom, cujo já foi liberado da quarentena.