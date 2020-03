Juventus quer renovar o contrato de Cristiano Ronaldo até 2024

Rio - Com a pausa na temporada por causa do surto de coronavírus, a Juventus pretende aproveitar o período inativo para avançar em uma questão importante. O clube italiano quer estender o vínculo do português Cristiano Ronaldo.



Com contrato até 2022, a Velha Senhora deseja a ampliação até junho de 2024, quando o camisa 7 terá 39 anos, afirma a "Tuttosport". Com 35 anos, Cristiano Ronaldo não dá qualquer sinal de declínio físico e continua atuando em alto nível.



Cada vez mais atuando como centroavante, a ideia da Juventus é manter o português no elenco, mas também ter um "camisa 9" mais novo para que possa jogar na impossibilidade de contar com Cristiano. Os nomes especulados são os de Timo Werner, do RB Leipzig, Harry Kane, do Tottenham, Gabriel Jesus, do Manchester City, e Mauro Icardi, do PSG.



Na atual temporada, o cinco vezes melhor jogador do mundo já marcou 25 gols em 32 partidas. O português conseguiu igualar um feito de Batistuta e Quagliarella, quando marcou gols em 11 rodadas consecutivas.