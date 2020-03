Copa do Brasil: Jogos do Botafogo, Fluminense e Vasco são adiados por conta do coronavírus

Rio - A CBF emitiu, neste domingo, um comunicado em que irá suspender, por tempo indeterminado, as competições que estão sob a sua coordenação: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. A determinação, que entra em vigor na segunda-feira, vai alterar o calendário de alguns clubes cariocas.

Os jogos de Botafogo, Fluminense e Vasco, pela Copa do Brasil, que estavam previstos para a próxima semana, foram adiados. O Alvinegro viajaria para o sul do pais para enfrentar o Paraná, na quarta-feira. O Gigante da Colina enfrentaria o Goiás, em Goiana, também na quarta. Já o Tricolor, iria encarar o Figueirense, no Maracanã, na quinta-feira.

Os jogos ainda não possuem datas para acontecerem. Essa atitude da entidade segue o mesmo protocolo adotado por outras grandes ligas internacionais, como Espanha, Itália e França que também suspenderam suas atividades.