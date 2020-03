Bolsonaro critica decisão da CBF de paralisar competições: 'Parte para o histerismo'

Rio - O presidente Jair Bolsonaro discordou da decisão da CBF por suspender competições nacionais por tempo indeterminado. Em entrevista à "CNN Brasil", neste domingo, além de dizer que já houve outros vírus mais graves, e enxergar "interesse econômico" em torno da repercussão da pandemia de COVID-19, o ex-deputado mostrou preocupação com a economia do país e contestou a atitude da Confederação de futebol.



"Em especial, temos que tomar previdências no tocante à economia. Certas medidas tomadas por governadores, eles tem essa autoridade, mas nós temos que ver como essas medidas podem afetar a nossa economia, que em grande parte vem do povão. Quando você proíbe uma partida de futebol, entre outros, você parte para um histerismo". disse Bolsonaro, que deixou sugestão à entidade:



"A CBF vai se reunir amanhã, poderiam vender um percentual de ingressos pelo menos. Levando-se em conta a quantidade de pessoas que comportam nas arquibancadas e não partir para proibir isso ou aquilo. No meu entender, não vai conter a expansão dessa forma muito rígida".



A pandemia de coronavírus superou a barreira de 6.000 mortes e 160.000 infectados em todo o mundo neste domingo. No Brasil, são 200 casos casos confirmados (eram 121 no sábado), sem mortes, e outros 1.913 suspeitos. A Espanha - segundo país mais afetado da Europa, atrás da Itália - registra 288 mortes, 100 a mais que no sábado, e 7.753 infectados, 2.000 pessoas a mais em 24 horas.



No Velho Continente, todos os campeonatos estão paralisados. A Uefa, segundo "The Independent", da Inglaterra, estuda suspender todo futebol até setembro. De acordo com outro jornal da Terra da Rainha, o "The Telegraph", existe um acordo para que Liverpool seja declarado campeão inglês caso a disputa não retorne.