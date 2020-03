Ferj determina paralisação do Campeonato Carioca por 15 dias

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro paralisou por 15 dias a realização do Campeonato Carioca respeitando as recomendações do governo do Rio. A decisão segue em acordo com a interrupção de outros torneios como a Copa do Brasil.

“A FERJ informa que, após mais de três horas de reunião com os clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca e o Sindicato dos Atletas e de Treinadores, a competição está paralisada por 15 dias por causa da pandemia do Coronavírus”, trouxe o comunicado da Federação.

Na última sexta-feira, a Ferj, junto ao governador Wilson Witzel, havia determinado portões fechados nas partidas do último final de semana do Cariocão. A decisão não agradou ao Sindicato dos Atletas, e alguns jogadores, como Leandro Castán, do Vasco, expressaram publicamente a manutenção das partidas.

A pandemia do novo coronavírus segue assolando o mundo e diversos torneios esportivos pelo planeta já foram interrompidos. Libertadores da América, Champions League, NBA e Fórmula 1 são alguns dos exemplos. Os torneios nacionais das principais ligas de futebol da Europa também foram paralisados.