Coronavírus faz com que Globo Esporte deixe grade de programação da emissora carioca

Rio - Em meio à pandemia do coronavírus e a paralisação das competições, o Globo Esporte deixará a grande de programação da TV Globo e dará espaço para um programa de telejornalismo por tempo indeterminado. O apresentador Alex Escobar, do Rio de Janeiro, anunciou a decisão no programa desta segunda.



"Amigos, a partir de amanhã (terça-feira), o Globo Esporte vai sair da grade da programação, para que a Globo aumente ainda mais essa cobertura jornalística tão importante sobre o coronavírus", disse o apresentador na edição nacional.



A Rede Globo fará algumas alterações na grade de programação - e algumas já estão em andamento. O 'Bom Dia' já acrescentou mais 30 minutos de duração, assim como o 'Bom Dia Brasil'. Com isso, o programa 'Mais Você' saiu da grade. Já na parte da tarde, o 'Jornal Hoje' terá seu horário ampliado, ocupando o horário do 'Se Joga'. As medidas são por tempo indeterminado.