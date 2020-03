Por precaução, apresentador do Fox Sports que jantou com Jesus ficará em quarentena

Rio - A Fox Sports anunciou, no início da noite desta segunda-feira, que o apresentador Benjamin Back irá ficar em quarentena por precaução. No último fim de semana, o âncora participou de um jantar ao lado do técnico Jorge Jesus, do Flamengo, que testou positivo para o novo coronavírus nesta segunda.

De acordo com a emissora, a decisão foi tomada em comum acordo com Benja e equipe médica. Ele não apresenta sintomas, mas irá realizar o teste para saber se contraiu a Covid-19. Por isso, o "Jogo Sagrado" desta segunda-feira será apresentado por Téo José.

Jorge Jesus ainda irá realizar a contraprova para saber se realmente está com o novo coronavírus. A expectativa é que o resultado saia ainda nesta segunda-feira.