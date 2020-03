Evento-teste das Olimpíadas de Tóquio é cancelado por conta do coronavírus

Japão - Em meio à pandemia de coronavírus, que já deixou mais de oito mil mortos pelo mundo, a etapa de Tóquio da Copa do Mundo de Ginástica, que seria disputada no dias 4 e 5 de abril, foi suspensa pelo Associação de Ginástica do Japão, nesta quarta-feira. Modelo de simulação para a Olimpíada, a competição ainda não tem nova data para ocorrer.

Sem nenhuma evento-teste oficial até o período dos Jogos Olímpicos, a organização responsável pela programação de campeonatos esportivos em Tóquio ainda decidirá o que fazer para testar o Centro de Ginásticas de Ariake, que receberia a etapa.

A tendência é que o Comitê Olímpico Internacional (COI) defina, junto a Federação Internacional de Ginástica, uma possível data para a realização de um teste operacional, além de determinar como ele será conduzido.