Coronavírus: Premier League extende prazo de paralisação do futebol inglês

Inglaterra - A Premier League emitiu um comunicado oficial, na manhã desta quinta-feira, informando que o prazo de paralisação do futebol inglês foi extendido para o dia 30 de abril, por conta da eminência do coronavírus. Além da principal liga do país, a FA, a EFL e os jogos de futebol profissional feminino também serão suspensos até a data informada.

"Estamos unidos em nosso compromisso de encontrar maneiras de retomar a temporada de futebol de 2019/20 e garantir que todos os jogos da liga e das copa nacionais e europeias sejam disputados assim que for seguro e possível", informou a liga.

Os orgãos do futebol do país também são favoráveis ao adiamento da Eurocopa 2020, que aconteceria em 12 países do Velho Continente, em junho deste ano. Com a grande propagação do Covid-19, as autoridades decidiram passar a competição para 2021.

"Apoiamos coletivamente a UEFA no adiamento do EURO 2020 para criar espaço no calendário para garantir que as partidas nacionais e europeias da liga e da copa tenham uma maior oportunidade de ser disputada e, ao fazê-lo, manter a integridade de cada competição."