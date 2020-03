Juca Kfouri dispara sobre eliminação do Liverpool: 'O Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid'

Rio - Atual campeão do Mundial de Clubes e da Liga dos Campeões, o Liverpool não conseguirá o bicampeonato dos dois torneios. Eliminado pelo Atlético de Madrid da principal competição da Europa, o clube inglês não irá disputar o principal torneio de clubes da Fifa. A derrota para a equipe espanhola surpreendeu o jornalista Juca Kfouri, que comparou o time de Simeone ao Flamengo.

"Não se compara o time do Liverpool com o time do Atlético de Madrid. O Flamengo tem mais time que o Atlético de Madri. O Atlético de Madri conseguiu aquilo que o Flamengo não conseguiu no jogo com o Liverpool", afirmou em participação no podcast "Posse de Bola".

Flamengo e Liverpool decidiram o Mundial de Clubes e o clube inglês levou a melhor por 1 a 0. Na Liga dos Campeões, os Reds se despediram nas oitavas de final em confronto diante do Atlético de Madrid.