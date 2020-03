Mauro Cezar detona Luxemburgo: 'Não contrataria nem para time de casado e solteiro'

Rio - No podcast "Posse de Bola", do portal "Uol", Mauro Cezar Pereira foi questionado sobre qual seria seu preferido entre Fernando Diniz, técnico do São Paulo, e Vanderlei Luxemburgo, comandante do Palmeiras. E o comentarista não titubeou:



"Diniz, mil vezes. Luxemburgo eu não contrataria nem para treinar meu time de casado e solteiro", respondeu Mauro, durante o programa que foi ao ar nesta quinta-feira.



O jornalista também analisou o baixo rendimento de meio-campistas como Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Raphael Veiga com a camisa alviverde. Para ele, a explicação está no estilo de jogo pautado em ligações diretas de Luxemburgo. Desta forma, segundo Mauro, nem o trio de jogadores do Liverpool formando por Salah, Mané e Firmino daria certo no Palmeiras:



"Muita ligação direta, muita bola esticada, porque não passa no meio-campo. E aí não vai ter Lucas Lima, Scarpa, Zé Rafael, nenhum meio-campista sobrevive. Se pegar os três caras do Liverpool e colocar ali, não vai funcionar, porque o zagueiro vai começar a fazer ligação direta com o ataque, o time só joga assim, o time só joga dessa maneira, porque é mal treinado", afirma o comentarista, que prosseguiu:



"É uma teoria, que na prática não está funcionando. Tem sérios problemas. É um time que não tem meio-campo, é um 4-2-4 muitas vezes. O Palmeiras deu uma sorte muito grande e ao mesmo tempo é um azar porque como o time não é desafiado, pode dar uma falsa sensação de que as coisas vão bem. Mas nem assim está conseguindo dar essa sensação porque em jogos como o de sábado (empate em 0 a 0 contra a Inter de Limeira, fora de casa), fica evidente que o time não funciona", opinou Mauro.