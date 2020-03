Funcionários do SporTV estariam 'apavorados' com aumento da grade durante pandemia do coronavírus

Rio - Alguns funcionários do SporTV não estão gostando da postura da emissora durante a pandemia do coronavírus. Segundo o "UOL", a decisão de aumentar sua grade durante a quarentena com o programa "Faixa Especial", com duas horas de duração de segunda a domingo, apavorou alguns profissionais, que estão com medo de serem contaminados.

Para levar a nova atração ao ar, o SporTV recrutou 35 funcionários do núcleo de Esportes do Grupo Globo. Apesar de trabalharem por escala, com metade da equipe trabalhando em home office, eles continuam se reunindo na redação. A manutenção de outros programas ao vivo, como o "Redação" e o "Tá na Área", mesmo com a paralisação geral no esporte, também tem gerado irritação.