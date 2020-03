Ex-Fluminense, Richarlison comenta situação do COVID-19 na Inglaterra: 'Parou tudo'

Rio - Ex-Fluminense e com presença recorrente nas convocações de Tite para a Seleção Brasileira, Richarlison comentou sobre a situação do novo coronavírus na Inglaterra, onde o atacante atua pelo Everton. O jogador também revelou vontade de ser titular da amarelinha na Copa do Mundo de 2022.



"Parou tudo por aqui e as pessoas têm ficado em casa para evitar o contágio. Estou tranquilo quanto a isso, fazendo o que os médicos e especialistas orientaram. Infelizmente é uma situação que a gente precisa lidar, é uma questão de saúde muito importante e é hora de voltar as atenções para isso", disse Richarlison, que completou:



"O objetivo é ser titular em 2022, mas sei que até lá ainda tem muita coisa para acontecer. São dois anos e meio, praticamente. Espero que esteja em boa fase e possa merecer a chance de, primeiro ser convocado, e depois de ser titular. Vou lutar muito por isso", complementou o brasileiro em entrevista ao jornal Lance!