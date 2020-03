Pivô de basquete da NBB é o primeiro atleta brasileiro com coronavírus

São Paulo - Maique, pivô do Paulistano, é o primeiro caso confirmado de atletas brasileiros com coronavírus. O clube paulista informou a NBB, na última seguda-feira, sobre o teste positivo. As informações são da "ESPN".

De acordo com o portal, Maique estava com uma tosse seca desde o dia 13 deste mês e acabou sendo encaminhado dias depois para o hospital para a realização de exames.

O clube informou "que todos os jogadores, comissão técnica e funcionários do clube ligados ao basquete, ou que tiveram contato próximo ao atleta, entraram em quarentena seguindo rigidamente as orientações da Organização Mundial de Saúde".

O pivô do Pauistano participou da partida pela Liga Nacional de Basquete no último dia 9, na derrota para o Unifacisa por 101 a 90.