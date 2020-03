Membro do conselho do Comitê Olímpico Japonês pede adiamento das Olimpíadas

Tóquio - Medalhista olímpica e membro do conselho do Comitê Olímpico Japonês, Kaori Yamaguchi solicitou que as Olimpíadas de Tóquio sejam adiadas. A ex-judoca defende que por causa da pandemia do novo coronavírus, os atletas não têm mais tempo de se prepararem de modo adequado até a abertura do evento, marcado para dia 24 de julho.

Bronze nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, Yamaguchi afirmou que vai ressaltar este ponto em uma reunião do conselho do JOC, que acontece no dia 27 de março.

"As Olimpíadas não devem ocorrer em uma situação que as pessoas no mundo não possam desfrutar. Até onde eu sei, atletas dos Estados Unidos e da Europa não conseguem treinar normalmente e não conseguiram concluir seus torneios classificatórios. Isso torna impossível que eles se apresentem bem nas Olimpíadas - sem contar todos os riscos pelos quais estão passando", alertou Yamaguchi ao jornal Nikkei.

A ex-judoca se manifestou em apoio aos comentários feitos por Hayley Wickenheiser, membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), que na terça-feira disse que a decisão de continuar com os Jogos de "insensível e irresponsável".



"Esta crise é maior do que os Jogos Olímpicos. Os atletas não podem treinar nem fazer planos de viagem", disse Wickenheiser, que representou o Canadá em cinco edições de Olimpíadas, em suas redes sociais.