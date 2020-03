Ex-Fluminense, Mariano diz que pretende voltar ao Brasil e revela sondagem do Flamengo

Rio - Desde 2012 fora do Brasil, quando deixou o Fluminense rumo ao Bordeaux, o lateral Mariano está prestes a voltar ao país natal. Com contrato se encerrando em junho com o Galatasaray, o jogador afirmou, ao 'Esporte Interativo', a vontade de retornar ao Brasil. O atleta ainda revelou uma sondagem feita pelo Flamengo, antes do rubro-negro fechar com Rafinha.



"Penso sim em voltar para o Brasil. Estou em final de contrato aqui com o Galatasaray. Restaria dois meses, mais ou menos, mas não sei como vai ser por causa desse coronavírus. Prioridade não tenho. Tenho carinho pelo Guarani, clube que me formou, pelo Fluminense, o clube onde começamos uma história em 2009, escapando do rebaixamento, e na sequência fomos campeões brasileiros em 2010, por ter chegado à seleção", disse Mariano, que emendou:



"Se surgir uma proposta do Fluminense, vou sentar, ouvir o que será bom para mim e para o clube. O Flamengo me sondou antes do Rafinha chegar. Uma pessoa do Flamengo me ligou. Mas me deixou bem claro que a opção era o Rafinha. Eu falei: “Não, tudo bem, estou bem aqui na Turquia”. Mas claro que Flamengo é Flamengo. Estou aí. O que pintar e for bom para mim, para os dois lados, sentamos e conversamos", complementou o jogador de 33 anos.