Ex-atacante do Flamengo fala sobre coronavírus no Japão: 'Prefiro que não tenha Olimpíada'

Rio - Morando atualmente no Japão, onde defende o Kawasaki Frontale, o atacante Leandro Damião, ex-Flamengo, falou sobre as dificuldades que o país está enfrentando por conta da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao "Jogo Aberto", ele se disse contra a realização das Olimpíadas em julho.

"Eu acho bastante complicado acontecer (a Olimpíada). Para mim, seria bom. Estou aqui no Japão, poderia acompanhar mais uma Olimpíada, mas é complicado. Nós vemos tantas pessoas morrendo, tantas famílias perdendo parentes, e vários comitês do mundo estão deixando os atletas sem treinar. Se tiver que cancelar pelo bem maior, para as pessoas não ficarem doentes, perderem parentes... eu preferiria que não tivesse", disse o jogador.

Até o momento, o Comitê Olímpico Internacional e o governo japonês garantem que a realização das Olimpíadas está mantida. A previsão é que os jogos aconteçam de 24 de julho a 9 de agosto.