Atacante do Real Madrid viola quarentena e pode ser punido por governo sérvio

Belgrado, Sérvia - Luka Jovic, atacante do Real Madrid-ESP, entrou na mira do governo sérvio após quebrar a quarentena obrigatória de 28 dias imposta no país por conta da pandemia do coronavírus. A agência de notícias estatal 'Tanjug' revelou que as autoridades pretendem apresentar queixa contra o atleta de 22 anos.

"Jovic violou o auto-isolamento quando deixou seu apartamento no subúrbio de Vracar, em Belgrado, e sua desculpa foi que ele foi a uma farmácia comprar medicamentos. Se ele violar a quarentena novamente, ele enfrenta medidas mais duras e possivelmente detenção", escreveu a agência do governo sérvio.





No domingo, o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, declarou estado de emergência no intuito de controlar o surto de coronavírus. A quarentena de 28 dias faz parte do pacote de medidas impostas para todos os cidadãos do país da região dos Balcãs.

Como vive e trabalha na Espanha, um dos países mais afetados pela epidemia na Europa, Jovic incomodou as autoridades por descumprir as regras. O atacante negou a informação de que teria voltado a Madri para visitar a namorada, mesmo a suspensão do calendário. O Real Madrid não se pronunciou sobre o caso.

O Ministério da Saúde da Espanha registrou mais de 17 mil casos e 767 mortes até a manhã desta quinta-feira, enquanto a Sérvia o número se limita a 97 casos confirmados de coronavírus e nenhuma morte.