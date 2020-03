CBV cancela Superliga Feminina de vôlei e paralisa Masculina

A Confederação Brasileira de Vôlei decidiu cancelar a temporada 2019/2020 da Superliga Feminina e suspender a competição Masculina. As decisões foram tomadas em duas reuniões, realizadas nessa quinta-feira em videoconferência. A primeira foi no início da tarde, com os clubes e integrantes da Superliga Feminina e a segunda, com clubes e Comissão de Atletas masculinos.



Na reunião com os participantes da Superliga Feminina ficou decidido que, por causa da pandemia do coronavírus, não haveria condições para terminar a atual temporada. A previsão é que a crise de saúde se estenda por pelo menos mais dois meses e os clubes alegam não ter condições financeiras para estender esse prazo, já que os contratos de grande parte das atletas termina em maio e os clubes precisariam esperar para continuar a competição apenas em junho.



Seis clubes mais a Comissão de Atletas votaram pelo cancelamento da competição, com apenas dois votos contrários. Com isso, ficou decidido que não haverá campeão nesta temporada e a classificação final do torneio será a mesma até a paralisação da competição. As equipes se preparavam para as quartas de final. O Praia liderou a primeira fase com 58 pontos seguido por Sesc e Minas, ambos com 57. Esta será a primeira vez na história que a Superliga terminará sem um campeão.



Na segunda reunião da tarde, a Superliga Masculina optou que a competição permanecesse paralisada. Em decisão com os clubes e a Comissão de Atletas ficou decidido que dentro de um mês aconteça uma nova videoconferência para definir o futuro da Superliga Masculina. Apenas dois clubes e a Comissão de Atletas votaram pelo cancelamento da competição, que ainda estava na última rodada da primeira fase, com Taubaté liderando com 54 pontos e o Cruzeiro logo atrás com 53.



VOTAÇÃO DOS CLUBES E COMISSÃO DE ATLETAS (FEMININO)



Futuro da Superliga Banco do Brasil 19/20 (7 a 2)



Dentil/Praia Clube – Encerrar a temporada



Sesc RJ – Encerrar a temporada



Itambé/Minas – Aguardar para nova definição



Sesi Vôlei Bauru – Aguardar para nova definição



Osasco Audax São Cristóvão Saúde – Encerrar a temporada



São Paulo/Barueri – Encerrar a temporada



Fluminense – Encerrar a temporada



Curitiba – Encerrar a temporada



Comissão de Atletas – Encerrar a temporada





VOTAÇÃO DOS CLUBES E COMISSÃO DE ATLETAS (MASCULINO)



Futuro da Superliga Banco do Brasil 19/20 (10 a 3)



EMS Taubaté Funvic – Encerrar a temporada



Sada Cruzeiro – Seguir paralisada e realizar uma nova reunião



Sesc RJ – Seguir paralisada e realizar uma nova reunião



Sesi-SP – Seguir paralisada e realizar uma nova reunião



Vôlei Renata – Seguir paralisada e realizar uma nova reunião



Fiat/Minas – Seguir paralisada e realizar uma nova reunião



Apan Blumenau – Seguir paralisada e realizar uma nova reunião



Vôlei UM Itapetininga – Seguir paralisada e realizar uma nova reunião



Pacamebu/Ribeirão Preto – Encerrar a temporada



Denk Academy Maringá Vôlei – Seguir paralisada e realizar uma nova reunião



América Vôlei – Seguir paralisada e realizar uma nova reunião



Ponta Grossa Vôlei – Seguir paralisada e realizar uma nova reunião



Comissão de Atletas – Encerrar a temporada