Galvão Bueno revela receio pelo coronavírus: 'Todo mundo está correndo risco'

Rio - Galvão Bueno utilizou as redes sociais para revelar a angústia e preocupação com a pandemia do novo coronavírus. O narrador, que completará 70 anos neste ano, faz parte do "grupo de risco" e está trabalhando de casa, seguindo as recomendações das autoridades. No desabado, Galvão admitiu apreensão com o risco do vírus se espalhar nas áreas mais pobres da sociedade e pediu para a população se cuidar.



"Vou fazer 70 anos, sou do grupo de risco, sou hipertenso, recentemente tive problema de coração. Posso até vir a ser infectado. Todo mundo está correndo risco", disse Galvão, que fez um alerta as autoridades.



"Vale recomendar que se lave as mãos, que se tenha sempre a melhor higiene possível, que use o álcool gel, mas eu tô muito angustiado. E quando esse vírus chegar às favelas? E quando esse vírus chegar - Deus que nos livre - aos grotões da mais profunda pobreza do nosso país? Eu estou aqui no meu escritório, em casa, seguindo as recomendações. Do que modernamente estão chamando de "home office", de você trabalhar em casa. Mas, preocupado, claro… Vou fazer 70 anos, sou do grupo de risco, sou hipertenso, recentemente tive problema de coração".