Jogador da Seleção na última Copa diz que comida está acabando na Inglaterra e tenta voltar ao Brasil

Inglaterra - Willian, atacante do Chelsea, é mais um jogador brasileiro que está enfrentando a epidemia do coronavírus fora do país. Sozinho e em quarentena, o atleta revelou seu cotidiano na Inglaterra, país que registrou quase 3 mil casos positivos para a Covid-19.

"No momento eu estou sozinho. Minha esposa e filhas estão no Brasil. Eu tinha feito uma programação antes disso tudo. Elas iam na frente, eu também tenho uma folga e ia também. Agora, estou vendo aqui, tem autorização do clube", explicou em entrevista para a "Gazeta Esportiva".



"Hoje (quinta) completa sete dias que estou em casa, sem sair de nada, nem descer aqui na academia do prédio. Isolamento total mesmo. Uma experiência que eu nunca tinha vivido antes".

Em entrevista feita por telefone, o camisa 10 do Chelsea explicou que está brigando com a justiça inglesa para conseguir a liberação e voltar ao Brasil, como fizeram outros jogadores brasileiros que também atuam na Europa.

"A gente está decidindo, elas estão voltando para cá, mas como tiveram uma reunião e tiveram uma definição aqui, um calendário até 30 de abril ... Com esse fato, estou tentando solicitar o clube para poder ir. Expliquei a situação, estão tentando autorizar. Soube que jogadores de outros clubes estão indo também para o Brasil, de repente ficando perto da família nesse momento ”.



O jogador também explicou a situação que Londres, capital da Inglaterra, vem passando por conta da doença.

"Nos mercados, está terminando tudo, não tem mais comida. É como se fosse uma guerra ”, afirmou. “Eu tenho funcionários aqui em casa. Eles fazem esse trabalho, com muito cuidado. Estou compreendendo para deixar aqui em casa e não precisamos sair. Quanto menos sairmos, melhor, também não colocaremos em risco os funcionários".



Recebendo notícias do Brasil por meio da imprensa e familíares, Willian afirma estar preocupado pela maneira como os brasileiros estão lidando com o novo coronavírus.

"Realmente é preocupante. Acompanho as notícias. Acho que assim: se as pessoas tiveram consciência, responsabilidade, respeitar, acordo como ordens, ficar em casa, se cada um fizer o que é feito, não acontecerá o que aconteceu na Itália. Mas, eu vi outras notícias, pessoas com vírus, sabia que tinha e não ficou na quarentena… "

Vale lembrar que o Chelsea tem um caso confirmado de um atleta com a doença. Trata-se de Callum Hudson-Odoi, de 19 anos. O atacante brasileiro relatou que este foi o estopim para o Blues paralisar todas as atividades.

"A gente jogou contra o Everton, em casa, e o Callum Hudson-Odoi foi nesse jogo. Ele estava fazendo tratamento. Na segunda, tivemos folga e nos apresentamos na terça. Na terça mesmo ele já não foi. Perguntamos e o pessoal falou que ele teve febre e suspeita de coronavírus. Ai treinamos terça, quarta e quarta à noite o pessoal do clube já mandou mensagem, no Whatsapp, dizendo 'quinta ninguém aparece no clube, porque vai fazer uma limpeza'. E ficamos em casa. Na quinta-feira à noite, houve uma notícia que o Callum tinha dado positivo, e desde o dia em que o clube disse que não era para mais ninguém sair da casa e tirar os filhos da escola até a segunda ordem".