Mauro Cezar detona possível volta do mata-mata ao Brasileirão: 'Tentativa cretina'

Rio - O atraso proporcionado no calendário do futebol brasileiro pela pandemia do coronavírus tem gerado muitos debates sobre as soluções para o Brasileirão. Para o comentarista Mauro Cezar Pereira, propor a volta do mata-mata ao torneio nacional seria um erro.

"Já tem cartola sugerindo, sorrateiramente, que o Campeonato Brasileiro, quando começar, tenha uma mudança em seu regulamento. Teríamos uma recaída monstra. Teríamos a volta do mata-mata. Já tem gente defendendo isso. A volta ao mata-mata seria uma tremenda bizarrice. Uma maneira encontrada por alguns cartolas para mudar o regulamento do campeonato, percebendo que as suas equipes não têm a menor possibilidade de brigar pelo título nos pontos corridos. No mata-mata, as diferenças podem diminuir e quem sabe eles passam a ter alguma possibilidade. É bizarro, uma tentativa cretina de tentar tirar proveito de uma situação tramática vivida pela humanidade, não só aqui conosco no Brasil", esbravejou Mauro em vídeo publicado pelo "UOL".

Ainda não há uma definição sobre o tempo de paralisação dos campeonatos estaduais. No entanto, a CBF já estuda maneiras de encurtar o Brasileirão caso a pausa dure mais do que o esperado.