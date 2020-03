Neymar aplaude equipes de saúde por conta do coronavírus: 'Obrigado por arriscarem a vida'

Rio - Neymar Jr. participou da corrente de aplauso a profissionais da saúde que estão atuando no combate à pandemia de coronavírus no Brasil e no Mundo. Em publicação em sua conta oficial do Instagram, na noite desta quinta-feira, o atacante do PSG endossou o apoio àqueles que atuam na linha de frente contra a COVID-19:



"Uma salva de palmas a todos os profissionais da saúde. Obrigado por arriscar suas vidas!", diz a legenda do vídeo em que o jogador de 28 anos aparece aplaudindo.