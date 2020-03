Flamengo e Fluminense estão perto de renovar contrato com o Maracanã, diz portal

Rio - Flamengo e Fluminense estão perto de acertar a renovação de contrato com o Maracanã. De acordo com o portal "Goal", a dupla, que administraria o estádio até abril, deve estender o vínculo até o fim de 2020.

Os clubes já teriam entrado em acordo com o Governo do Rio e estariam aguardando apenas a publicação de um edital para oficializar a renovação. No entanto, a pandemia do coronavírus deve atrasar o processo.

A dupla Fla-Flu sonha com um contrato de 35 anos para administrar o Maracanã, mas não tem pressa para definir um possível acordo.