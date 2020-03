Neto sugere usar estruturas de Olimpíada e Copa como hospitais para coronavírus

Rio - Nesta sexta-feira, durante o programa 'Os Donos da Bola', Neto cobrou a construção de hospitais para o combate contra o novo coronavírus. Após alguns clubes brasileiros, como Santos, Corinthians, Bahia e Cruzeiro, disponibilizarem suas estruturas para ajudar a população, o apresentador sugeriu que os estádios vazios da Copa do Mundo e da Olimpíada também fossem aproveitados nesse momento para receber as vítimas do Covid-19.



"Não adianta agora ir todo mundo 'vamos liberar os clubes para que'... Pera aí, não precisa disso. A gente precisa ter hospital. Se a gente fez Copa do Mundo em 2014, se a gente fez Olimpíada em 2016... Por que não usa tudo que foi feito nas Olimpíadas para fazer hospital no Rio de Janeiro? Por que não usa todos os estádios que estão vazios?", disse Neto.