Presidente de clube da Série A testa positivo para o coronavírus

Porto Alegre - O Internacional comunicou na tarde desta sexta-feira, que Marcelo Medeiros, presidente do clube, testou positivo para o coronavírus. "Apesar de não apresentar mais sintomas da doença, [ele] deve permanecer um total de 14 dias em isolamento e repouso, seguindo o protocolo indicado pelos órgãos de saúde. O Clube segue com todas medidas preventivas já adotadas com os demais membros da direção, departamento de futebol, atletas e funcionários, que continuam sem sintomas de manifestação do Covid-19", diz a nota divulgada pelo clube.

O mandatário passou por exames na última segunda-feira no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. O primeiro resultado foi negativo, mas ele aguradava a contraprova recluso em sua residência.

Medeiros, de 59 anos, não participou da reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que determinou a paralisação do Campeonato Gaúcho por 15 dias, na última segunda.