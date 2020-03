'Neymar percebeu que tem dois anos e meio para a eternidade', afirma comentarista

Rio - Neymar retornou ao Brasil durante a pausa no futebol por conta do novo coronavírus e seu foco na carreira atualmente chamou a atenção de Paulo Vinícius Coelho. O jornalista escreveu em seu blog, no 'Globoesporte.com', um texto exaltando a concentração do camisa 10 da seleção em sua carreira nesse período de isolamento.



"Repare. Enquanto metade dos grandes jogadores do planeta posta vídeos sobre o que andam fazendo nas férias, Neymar se refugia. Não está namorando, ou pelo menos não está concentrado nisso. Está trabalhando", iniciou PVC.



O comentarista ainda destacou que, se mantiver o foco e conquistar os resultados desejados nas próximas temporadas, Neymar pode ser lembrado por toda eternidade.



"Ao que parece, Neymar percebeu que tem dois anos e meio para a eternidade. Se estiver concentrado como hoje está, se ganhar a Champions League de 2020 e a Copa do Mundo de 2022, neste caso vai se falar de Neymar pelo resto da história", concluiu.