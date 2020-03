Neymar teria dado 'sim' para a diretoria do Barcelona, afirma jornal

Espanha - Neymar está cada vez mais próximo de um retorno para o Barcelona. Segundo informações do jornal "Sport", da Catalunha, o entorno profissional do brasileiro já disse "sim" para a diretoria blaugrana devido ao desejo do atacante de voltar a vestir a camisa culé. Além disso, o craque também estaria disposto a tomar qualquer medida de pressão que fosse necessária para conseguir sair do Paris Saint-Germain.



O camisa 10 está irredutível em seu desejo de voltar para o clube catalão e está preparado para encarar um difícil período de negociações, como foi no último verão europeu. Embora nas entrevistas o astro diga muito a respeito do que se passa no campo, mas fora dele, o desejo é sair da capital francesa.



Com o objetivo de reeditar o trio formado por Messi, Suárez e Neymar, o Barça deve traçar uma estratégia para driblar o PSG. Neste ano, os dois contam com uma cláusula da Fifa que poderia facilitar as negociações. Neste caso, os culés precisam pagar um valor compensatório estipulado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) aos franceses pelo brasileiro.



Neymar vive grande momento com a equipe atual, pois além de liderar o Campeonato Francês e estar na final das duas copas do país, o craque foi responsável por levar o time às quartas de final da Liga dos Campeões. Com 28 anos e no auge da carreira, seria uma peça essencial para o plantel de Quique Setién que carece de jogadores no setor ofensivo nesta temporada.