COB pede o adiamento das Olimpíadas para 2021 por conta do coronavírus

Rio - Neste sábado, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) pediu, através de um comunicado oficial em seu site oficial, o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021, em virtude da pandemia do novo coronavírus que afeta a população mundial. Com isso, o COB acredita que a Olimpíada possa ser realizada no próximo ano, no mesmo período: entre 24 de julho e 9 de agosto de 2021.



Este comunicado vai na contramão das últimas decisões do Comitê Olímpico Internacional (COI) que segue com a programação normal dos Jogos e diz que não há necessidade de mudanças drásticas no momento. Durante a semana, em entrevista ao jornal "The New York Times", o presidente do COI, Thomas Bach, reafirmou o desejo de iniciar os Jogos na data prevista, dia 24 de julho deste ano.



A postura da entidade, de seu presidente, e do governo japonês tem causado a revolta de desportistas e dirigentes pelo mundo. Vale destacar que, ao longo da semana, diversos grandes eventos esportivos foram adiados para 2021 como a Copa América e a Eurocopa.

Além do COB, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) também defendeu o adiamento da Olimpíada e da Paralimpíada de Tóquio para 2021. Ambas as entidades fecharam seus centros de treinamento como forma de prevenção a disseminação do COVID-19 e o alto risco de contágio. No mundo todo, o cenário é de regime de quarentena e atenção total ao novo vírus.



No comunicado oficial, o Comitê Olímpico do Brasil alega que defende o adiamento dos Jogos em virtude da dificuldade dos atletas na preparação para o evento. Para a entidade, os desportistas não têm mais condições de competirem no seu melhor nível por causa dos riscos da doença.



"Como judoca e ex-técnico da modalidade, aprendi que o sonho de todo atleta é disputar uma Olimpíada em suas melhores condições. Está claro que, neste momento, manter os Jogos para este ano impedirá que este sonho seja realizado em sua plenitude", ressaltou o presidente do COB, Paulo Wanderley.

O COB também comenta que o possível adiamento não altera a confiança no Comitê Olímpico Internacional e que a entidade já conseguiu superar dificuldades em outros Jogos através da esperança da chama olímpica e da força do esporte.



- O COI já passou por problemas imensos anteriormente, como nos episódios que culminaram no cancelamento dos Jogos de 1916, 1940 e 1944, por conta das Guerras Mundiais, e nos boicotes de Moscou-80 e Los Angeles-84. A entidade soube ultrapassar estes obstáculos, e vemos a Chama Olímpica mais forte do que nunca. Tenho certeza de que o Thomas Bach, atleta medalha de ouro em Montreal-76, está plenamente preparado para nos liderar neste momento de dificuldade - afirmou Paulo Wanderley.



