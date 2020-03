Coronavírus: patrocinador rescinde com Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e Maracanã

Rio - O futebol já começa a sentir os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus. Neste sábado, o Azeite Royal comunicou a Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e Maracanã que irá rescindir todos os contratos de patrocínio.

"Tomamos a decisão de rescindir com todos os clubes e também com o Maracanã até por tudo que estamos passando. Fizemos uma reunião de conselho e com o marketing. Os campeonatos estão parados e não temos porque manter esse investimento. Vamos focar nesta crise mundial com os supermercados, que são os que precisam desse tipo de ação. No momento, a prioridade é outra. A crise é para todos. Depois, sentamos e conversamos para um novo contrato.", disse Eduardo Giraldes, dono da empresa, ao site "Globo Esporte".

Giraldes fez questão de deixar claro que não existe qualquer tipo de insatisfação com as parcerias.

"Não existe marketing no mundo melhor que o futebol, mas a situação vai além. Temos que entender o momento que o mundo está passando."