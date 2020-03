Grupo Globo faz mudanças e programação do SporTV terá apenas quatro horas ao vivo

Rio - A direção de esportes do Grupo Globo decidiu realizar novas mudanças na grade do SporTV para prevenir o risco de contágio do coronavírus. A partir da próxima segunda, o canal campeão terá apenas quatro horas de programação ao vivo. As informações são do portal "UOL"

A tendência é que a programação ao vivo seja concentrada entre 19h e 23h. Programas tradicionais, como "Seleção SporTV", "Redação SporTV" e "SporTV News" sairão do ar por tempo indeterminado. O "Bem, Amigos!" e o "Faixa Especial", por enquanto, estão mantidos. A expectativa é contar com apenas 20 pessoas nas redações, tanto no Rio quanto em São Paulo.

Na TV aberta, o "Esporte Espetacular" perderá 45 minutos e será exibido entre 10h e 12h30.