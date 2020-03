Novo visual! Cartolouco faz a barba por prevenção ao Coronavírus

Rio - Após Felipe Andreoli e Danilo Gentili, o repórter Lucas Strabko, o Cartolouco, tirou a barba como uma prevenção contra a transmissão do novo Coronavírus. Infectologistas e especialistas afirmam que a barba tem mais chances de reter o vírus.



"Eu amo minha barba. Muito. Mas amo mais uma sociedade saudável, feliz e sem coronavírus. Minha barba facilitaria a transmissão de vírus para a população. Agora não mais. O menor esforço possível já vale demais nesse momento. Ajude! Baita ideia de Felipe Andreoli. E me ajude a beijar alguém de novo depois do coronavírus", escreveu Cartolouco.