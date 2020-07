Jogador abandona isolamento da NBA para ir a clube de striptease

A NBA deu a jogadores como Zion Williamson, Patrick Beverley, Domantas Sabonis e Montrezl Harrell a permissão de abandonarem a bolha da NBA, na Disney World, onde os jogos restantes da temporada 2019/20 serão disputados a portas fechadas.

Após resolver os problemas, os jogadores devem retornar e cumprir o protocolo de exames médicos e dias de quarentena estabelecidos pela NBA (na melhor das hipóteses, quatro de isolamento se os testes forem negativos).

Um dos que tiveram a aprovação da competição para deixar Orlando é Lou Williams, do Los Angeles Clippers, que agora está sendo investigado por uma suposta violação.

Segundo informações, ele teria recebido a liberação para deixar o local e assistir a um funeral. Porém, fotografias postadas na internet pelo rapper Jack Harlow mostram Williams em um clube de striptease, em Atlanta, cidade onde jogou por dois anos. As imagens foram excluidas depois com a desculpa de que "eram antigas". Entretanto, a máscara utilizada pelo jogador foi fornecida em Orlando pela NBA e fazia parte da sacola encontrada nos quartos como um presente de boas-vindas.

O jogador já está de volta à bolha, esperando receber a luz verde dos médicos para voltar à dinâmica da equipe.

Em uma conferência de imprensa, apenas alguns minutos após o escândalo ter sido divulgado, o técnico do Los Angeles Clippers foi claro, apesar de manter um tom conciliador: "Não posso falar muito porque não estava lá com ele. As fotos, entretanto, não é algo que eu goste de ver", disse Doc Rivers.