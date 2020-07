Mascote aproveita arquibancada vazia e prepara churrasco em Minas Gerais

O retorno de futebol sem a presença de público, por conta da pandemia do novo coronavírus, tem gerado uma série de imagens interessantes nos campos do mundo. Alguns times estão apostando em torcedores de papelão, outros colocaram robôs para incentivar a equipe, porém, é do Brasil que veio a cena mais inusitada.



No clássico mineiro entre América e Atlético, o mascote do Coelho aproveitou o vazio das arquibancadas para realizar um verdadeiro churrasco.

Em plena arquibancada do Independência, enquanto a bola rolava, ele fazia um churrasco, com direito a caixa térmica e tudo mais.

A brincadeira chamou a atenção e viralizou na web.