Clima de tristeza e emoção pela morte de Rodrigo Rodrigues marca programa do SporTV

Rio - A morte do apresentador Rodrigo Rodrigues de 45 anos fez com que o programa Seleção SporTV desta terça-feira fosse repleto de manifestações de emoção. A atração já começou com o choro do apresentador André Rizek e seguiu com clima de tristeza e luto durante a parte da tarde.

Na bancada do programa, além de Rizek também estava o comentarista do Grupo Globo, Carlos Cereto. Além dele, outros comentarista também se manifestam por live como Júnior, Lédio Carmona, Paulo Vinícius Coelho (PVC) e Paulo César Vasconcelos. Todos de forma emocionada.

O anuncio oficial da morte de Rodrigo foi feito pela apresentadora do SporTV News, Janaína Xavier. Ela ficou com a voz embargada e segurou o choro ao falar sobre o apresentador. "Ele é uma unanimidade, o que é raridade nos dias de hoje", afirmou.

O apresentador Rodrigo Rodrigues, apresentador do "Troca de Passes" do SporTV, morreu, nesta terça-feira no Rio de Janeiro, aos 45 anos, por complicações da covid-19. Infectado pelo novo coronavírus há 15 dias, o jornalista estava afastado do trabalho desde então, mas sentiu-se mal no sábado passado e ao procurar atendimento, a equipe médica optou pela internação.

No dia 13 de julho, decidiu fazer teste para a covid-19 mesmo sem sintomas - dia 9 tinha sido seu último dia presencial no trabalho. Relatou que um amigo, com quem teve contato, tinha acabado de testar positivo. O resultado do teste de Rodrigo também deu positivo e ele foi imediatamente afastado. Nos dias posteriores, Rodrigo apresentou sintomas como falta de paladar e olfato, mas dizia se sentir bem.



No entanto, a situação mudou no último sábado. Segundo o boletim médico do hospital onde foi internado, Rodrigo deu entrada na emergência com quadro de dor de cabeça, vômito e desorientação. No dia seguinte, foi submetido a um procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de uma trombose venosa cerebral. Ele não resistiu e teve a morte confirmada nesta terça-feira.



Rodrigo Rodrigues apresentou o "Troca de Passes" pela última vez em 9 de julho. Ele trabalhou também no SBT, TV Cultura, Band, Gazeta, ESPN Brasil e Esporte Interativo. Estava no SporTV desde 2019.