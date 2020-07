Casagrande e Cléber Machado fazem teste de Covid-19 após transmissão com Caio Ribeiro na Globo

Rio - O narrador Cléber Machado e o comentarista Walter Casagrande foram submetidos a testes para a Covid-19 na última terça-feira. A dupla passou pelo procedimento após Caio Ribeiro, que esteve com eles na transmissão de Corinthians x Palmeiras, foi diagnosticado com a doença. O teste de ambos deu negativo. As informações são do "UOL".

Segundo revelou Galvão Bueno no "Bem, Amigos!" da última segunda-feira, Caio fez o teste na última sexta-feira, após sua esposa, Renata, ter o resultado positivo.

"Quero desejar que nada mais sério aconteça com o nosso Caio Ribeiro. Primeiro, na quinta-feira, a Renata Ribeiro, esposa dele, testou positivo para covid-19. E o Caio testou na sexta-feira e o resultado saiu hoje. Caio, você e a Rê, todo o cuidado médico, toda a atenção. Certeza de que não vai ser nada sério", disse o narrador.