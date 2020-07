Casagrande detona encontro entre Bolsonaro e Marcelinho com camisa do Corinthians: 'Aqui é democracia'

Rio - O encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Marcelinho Carioca não caiu bem para muitos torcedores do Corinthians, principalmente por conta da utilização da camisa do clube. Um dos mais famosos corintianos, o atual comentarista do Grupo Globo, Walter Casagrande. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador fez duras críticas ao Pé de Anjo.

"Eu cheguei em 1975 nesse clube aqui, no Corinthians, comecei minha vida lá, corintiano de garoto, cheguei para jogar no dente de leite, nas categorias de base do Corinthians. Em 1979, a torcida do Corinthians abriu uma faixa no Pacaembu dizendo "anistia para os presos políticos e exilados políticos". Em 1982, 1983, até 1985 essa camisa aqui era da democracia corintiana, essa camisa representa liberdade, representa democracia, e nenhum ex-jogador tem o direito de representar o clube politicamente. Eu também não tenho. Isso aqui é democracia. Isso aqui sempre foi democracia".