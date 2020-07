Goiás - Uma triste notícia para o futebol goiano. O ex-jogador Sebastião Inês Pereira, conhecido como Tiãozinho, morreu nesta quarta-feira. O ex-atacante tinha 55 anos e acabou vitimado por complicações da Covid-19.

A principal equipe que Tiãozinho defendeu foi o Goiás. O Esmeraldino fez homenagens ao ex-jogador, que conquistou pela equipe três títulos do Campeonato Estadual: 1986, 1987 e 1989.

Além do Goiás, ele também atuou pelo Novorizontino, de São Paulo, pelo Joinville, de Santa Catarina, e pelo Anapolina, de Goiás.



Confira a nota do Goiás:



"É com imenso pesar que informamos o falecimento do ex-jogador Sebastião Inês Pereira, mais conhecido como Tiãozinho, vítima de complicações pela COVID-19.



Sebastião tinha 55 anos, era natural de de Nortelândia MT, atuou no Goiás entre 1983 e 1988. Também teve passagens por Joinville, Anapolina e Novorizontino.



O Goiás Esporte Clube deseja força à todos os amigos e familiares."