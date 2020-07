Cruzeiro oferece sede como garantia para desbloquear valor da venda de jogador para o Flamengo

Rio - Ainda que Arrascaeta tem saído do Cruzeiro há mais de um ano, a venda do meia para o Flamengo ainda gera polêmicas. O Cruzeiro ofereceu a sede do clube como "seguro garantia" para desbloquear uma parcela da transferência no valor aproximado de R$ 7 milhões, que está retido na Justiça. As informações são do "Globoesporte.com".

O clube já havia oferecido uma carta fiança, que não foi aceita, quando o juiz federal Bruno Vasconcelos, da 27ª Vara Federal de Execução Fiscal da Justiça Federal de Minas Gerais, sinalizou positivamente para desbloquear o valor que o Cruzeiro tem a receber da transação do Arrascaeta ao Flamengo.

"Ele (juiz) nos pediu seguro garantia, mas em razão de todo o histórico recente esse seguro garantia ainda não é possível para o Cruzeiro, até a gente conseguir dar maior certeza e credibilidade para o mercado de uma forma geral. Nós não conseguimos ainda o seguro garantia e estamos tentando liberar por meio de oferecimento de garantia de um bem imóvel. Tem problema isso? Não tem, porque o bem imóvel fica garantido, o valor do débito fica parcelado, esse bem imóvel fica sendo do Cruzeiro e a gente libera os recursos para fluxo de caixa", explicou o advogado do clube, João Paulo de Almeida Melo.



Segundo o advogado do clube, o Cruzeiro usou da estratégia de parcelamentos da dívidas e revelou que esse valor é importante, ainda mais numa pandemia, na qual a receita dos clubes estão sendo afetadas.

"Nós pedimos ao juiz federal que o Cruzeiro precisa (do valor bloqueado), porque, num momento de pandemia, estamos sem receitas diversas e, para uma ideia de continuidade da gestão do Cruzeiro, libere os recursos, porque está parcelado (as dívidas), e aí nós oferecemos garantia para tanto", explicou o advogado.