Repórter da ESPN defende Diniz após eliminação do São Paulo: 'Deu um show de tática defensiva contra o Flamengo'

Rio - O treinador do São Paulo, Fernando Diniz, foi muito criticado pela imprensa esportiva, após a eliminação da equipe paulista no Campeonato Estadual para o Mirassol. Apesar disso, o repórter da ESPN Brasil, Cícero Mello, saiu em defesa do treinador.

"Ele paga, porque é o treinador brasileiro que mais arrisca. Fez jogos muito bons pelo Fluminense e recebe muitas críticas pela forma como arma a defesa, mas no ano passado, contra o poderoso Flamengo deu uma aula de tática defensiva e tinha acabado de assumir o São Paulo", disse.

O repórter se referiu a um dos primeiros jogos de Fernando Diniz no comando do São Paulo no Brasileiro. Na ocasião, o clube paulista interrompeu uma sequência de vitórias do Flamengo e empatou por 0 a 0 no Maracanã.